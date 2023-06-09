В США заявили об отсутствии у них новых данных по Каховской ГЭС

В Вашингтоне продолжают изучать обстоятельства произошедшего

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают никакой новой информацией по чрезвычайной ситуации на Каховской ГЭС и продолжают изучать обстоятельства произошедшего. С таким заявлением выступила в пятницу первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

"У нас нет ничего определенного или нового по дамбе, чем мы могли бы поделиться с вами. Мы все еще рассматриваем это", - сказала представитель Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения украинской стороны о том, что она якобы обладает аудиозаписью, свидетельствующей об ответственности России за подрыв плотины Каховской ГЭС. Далтон беседовала с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Северная Каролина.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий.