Лавров поздравил Фидана с назначением на должность главы МИД Турции

Главы МИД России и Турции провели телефонный разговор

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Новый глава турецкого МИД Хакан Фидан провел в пятницу телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил МИД Турции в Twitter.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Лавров поздравил министра Фидана с назначением на новую должность", - говорится в сообщении турецкого ведомства.

По информации телеканала TRT, министры также обсудили двусторонние отношения и текущую повестку.

Хакан Фидан был назначен главой МИД Турции в кабинете министров, который был сформирован после переизбрания 28 мая на президентских выборах Реджепа Тайипа Эрдогана. С 2010 года Фидан возглавлял турецкую разведку и стал первым руководителем спецслужб страны, который был назначен министром иностранных дел.