Руководство консерваторов поддержало правительство Литвы

Кабмин республики продолжит работу

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Президиум правящей консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" поддержал правительство Литвы, кабинет продолжит работу. Такое решение было принято в пятницу на экстренно созванном заседании руководства правящей партии.

"Президиум не согласился с тем, чтобы премьер-министр и правительство ушли в отставку и взяли на себя ответственность за порочную систему выделения средств депутатам местных советов", - говорится в решении руководства партии.

Во вторник премьер Ингрида Шимоните дезавуировала сделанное ранее заявление об отставке в том случае, если Сейм (парламент) откажется - так и произошло - от проведения досрочных выборов. Прежнее заявление она назвала перебором, так как находится в правительстве "не сама по себе", а была делегирована правящей партией. Шимоните не является членом партии консерваторов, но возглавляла их список на последних парламентских выборах и была делегирована выигравшей их партией на пост главы правительства.

Политический скандал связан с деньгами, которые отдельные нынешние члены кабинета министров, бывшие до этого депутатами местных советов, получали в самоуправлениях на обеспечение своей работы. В каждом из трех установленных журналистами случаев речь идет о €10 тыс. и более. Утверждается, что министры не могут подтвердить расходование этих сумм банковскими выписками или чеками. Не исключено, что они использовали деньги в личных целях. Всего в Сейме сейчас заседают более 50 бывших депутатов муниципального уровня, которые также могут оказаться под подозрением.