Белый дом назвал непрошеным присутствие КНР в Латинской Америке

В Белом доме заявили о способности Вашингтона отвечать на те или иные шаги Пекина

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что присутствие Китая в Латинской Америке и реализуемые Пекином в этом регионе проекты являются непрошеными.

"Разумеется, нам известно о китайском присутствии в Западном полушарии. Мы глубоко обеспокоены этим непрошеным присутствием, особенно какими бы то ни было проектами, способными иметь военное измерение", - заявила в пятницу первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, комментируя публикацию в американской прессе о якобы заключенной Пекином и Гаваной договоренности, предусматривающей размещение на Кубе разведывательного объекта КНР. Далтон беседовала с журналистами на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в штат Северная Каролина.

"Но, безусловно, <...> мы уверены в своей способности отвечать [на те или иные шаги Пекина] и удовлетворять свои потребности в сфере безопасности здесь и во всем мире", - подчеркнула далее официальный представитель американского лидера.

Кроме того, она вслед за другими должностными лицами правительства США подчеркнула, что сведения о размещении на Кубе означенной базы Китая, насколько известно Вашингтону, не соответствуют действительности. "Думаю, вы слышали, как на эту тему говорил мой коллега, и я скажу вновь: мы видели эти сообщения, они являются неточными", - отметила Далтон.

В четверг газета The Wall Street Journal утверждала, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Американские чиновники, пишет издание, считают, что объект позволит Китаю вести радиоэлектронную разведку, охватывая широкий круг каналов передачи информации, включая электронную почту, телефонную и спутниковую связь. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал данные газеты неточными. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал распространенную The WAll Street Journal информацию как "лживую и необоснованную".