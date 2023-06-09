Совет ЕС запустил процесс согласования директивы об упрощении конфискации активов

Еврокомиссар Дидье Рейндерс ранее заявлял, что ЕС ищет легальные пути конфискации замороженных российских активов

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Совет ЕС на уровне министров юстиции согласовал переговорную позицию по проекту директивы о конфискации активов, полученных преступным путем, в том числе путем обхода санкций ЕС. Об этом говорится в опубликованном в пятницу постановлении Совета ЕС.

"Проект директивы закладывает новые базовые требования по контролю движения, идентификации, блокированию и управлению активами, полученными преступным путем", - говорится в документе.

В решении Совета ЕС подчеркивается, что эти нормы будут применяться к широкому кругу уголовных преступлений, в том числе к уклонению от санкций ЕС, но лишь после того после того, как за эти действия в Евросоюзе будет введена уголовная ответственность.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что ЕС ищет легальные пути конфискации замороженных российских активов. По нынешним нормам ЕС, эти активы могут быть заморожены на сколь угодно продолжительный срок, но не отобраны. Чтобы сделать их конфискацию легальной, Еврокомиссия сейчас разрабатывает целый блок юридических документов. По словам того же Рейндерса, одним из основных путей является принятие решения о включении обхода односторонних санкций ЕС в список уголовных преступлений, одной из мер наказания за которое станет конфискация подсанкционных средств. Впрочем, даже в этом случае конфискация в судебном порядке в Европе может занять годы, поэтому Еврокомиссия параллельно пытается провести норму об упрощении правил конфискации преступных активов.

По словам Рейндерса, сейчас в странах ЕС заморожено порядка €200 млрд активов ЦБ РФ и €24,5 млрд активов российских бизнесменов.