В АдГ призвали прекратить поддержку Киева, если он причастен к подрыву "Северных потоков"

Фракция также требует от правительства Германии "предпринять все возможные меры, чтобы, наконец, раскрыть дело об инциденте и соответствующим образом проинформировать общественность"

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Фракция партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге ФРГ призвала правительство республики найти виновных в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и прекратить поддержку Украины в случае, если ее правительство причастно к этим диверсиям. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном в пятницу.

"Множатся свидетельства того, что именно Украина инициировала подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". <...> Если действительно окажется, что руководство Украины или действующие по его указке силы причастны к конкретным мероприятиям по планированию или исполнению диверсий в отношении критической инфраструктуры Германии, <...> предоставление дальнейшей помощи станет немыслимым. Все обещания тогда должны быть отозваны, а финансовые платежи заморожены", - указали в партии. Фракция АдГ также требует от правительства Германии "предпринять все возможные меры, чтобы, наконец, раскрыть дело о подрыве газопроводов и соответствующим образом проинформировать общественность".

Как сообщила во вторник газета The Washington Post, в июне прошлого года ЦРУ узнало от спецслужбы одного из государств Европы, что группа из шести служащих украинских сил специального назначения намеревалась подорвать трубопровод, связывающий Россию и Германию. Издание отметило, что, хотя "информацию источника не удалось немедленно подтвердить, ЦРУ поделилось этим докладом с Германией и другими европейскими странами".