Адвокаты Трампа Трасти и Роули прекращают работу над делом о секретных документах

Представлять бывшего президента США будет Тодд Бланш

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Представители бывшего президента США Дональда Трампа в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами Джим Трасти и Джон Роули прекращают работу по этму делу, сообщил в пятницу экс-глава американской администрации.

"Меня будет представлять Тодд Бланш, - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. - Я хочу поблагодарить Джима Трасти и Джона Роули за их работу".

Трамп не указал причин такого решения и добавил, что "объявление о назначении дополнительных юристов" для ведения данного дела будет сделано в ближайшие несколько дней. Бланш в апреле этого года присоединился к команде юристов Трампа для работы над делом о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

В четверг Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что власти США уведомили его адвокатов, что ему будут предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу предписано явиться 13 июня в суд Майами (штат Флорида). По словам адвоката экс-президента Джима Трасти, обвинения в адрес Трампа связаны с предполагаемым нарушением Закона о шпионаже. Как пояснила телекомпания CNN, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры. Трамп назвал предъявление ему обвинений вмешательством в выборы.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.

Ранее газета The New York Times сообщила, что судьей по делу о секретных документах как минимум на начальном этапе станет Эйлин Кэннон, которую Трамп назначил в свой последний год на посту президента США. В свою очередь Трамп проинформировал в Truth Social, что Минюст США привлекает в качестве обвиняемого по данному делу его помощника Уолта Науту.