Конгрессмены США внесли резолюцию о незамедлительной передаче Киеву ракет ATACMS

Законодатели считают, что со стороны России "не было значимой реакции" на отправку Великобританией на Украину ракет Storm Shadow

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Группа американских конгрессменов от обеих партий представила резолюцию, призывающую вашингтонскую администрацию незамедлительно передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Резолюцию поддержали председатель указанного комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас), а также несколько других законодателей из числа республиканцев и демократов. "Не предоставляя Украине вооружений, которые ей нужны для победы в войне, администрация увеличивает продолжительность конфликта", - утверждал Маккол.

"Успех контрнаступления Украины напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники, - полагает председатель комитета. - Поэтому вызывает крайнее разочарование то, что администрация сидит на оставшихся миллиардах [долларов] на военную помощь. Этого хватило бы на немедленную передачу Украине ATACMS, что помогло бы ее вооруженным силам и серьезно изменило бы боевую обстановку".

Американские законодатели отмечают, что власти в Киеве ранее запрашивали у США ATACMS с дальностью действия примерно до 300 км для нанесения ударов по "ключевым российским логистическим, командным пунктам и другим важным военным объектам". Конгрессмены считают, что со стороны РФ "не было значимой реакции" на отправку Великобританией на Украину ракет Storm Shadow. Они отмечают, что США и их союзники располагают тысячами комплексов ATACMS.

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция США относительно поставок ATACMS Киеву, заявила, что ей "нечего объявить" по этому поводу. В том же месяце президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация продолжает рассматривать вопрос о возможности передачи Украине данных оперативно-тактических ракетных комплексов. До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что вашингтонская администрация не имеет на данном этапе планов поставок Киеву ATACMS.