Большинство опрошенных французов считают, что демократия "плохо работает" в стране

Об этом заявили 64% респондентов

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Во Франции механизмы демократии не работают должным образом, и у граждан нет возможности повлиять на политику властей. Такого мнения придерживаются большинство участников опроса, результаты которого опубликовал в пятницу Французский институт общественного мнения (IFOP).

По его данным, о "плохо работающей демократии" заявили 64% опрошенных. Это на 10 процентных пунктов (п. п.) больше, чем в 2021 году, когда такое мнение высказали 54% респондентов.

Одной из причин такого положения вещей, в частности, они назвали систему подсчета голосов на выборах. Причем 83% респондентов заявили, что знают как минимум один способ исправить ситуацию. Так, 39% выступают за учет пустых бюллетеней помимо тех, где предлагается выбрать кандидата, 20% поддерживают внедрение обязательного голосования, еще 24% поддерживают оба решения. При этом в ходе последних парламентских и президентских выборов в стране явка на избирательных участках приблизилась к рекордно низкой за всю историю Пятой республики.

"Французы не выражают неприятие Пятой республики, но выступают за большую интеграцию и участие граждан [в жизни государства]", - говорится в исследовании. А именно 74% выступают за большую вовлеченность граждан в принятие важных государственных решений, в том числе через референдумы. 66% поддерживают развитие действующей системы, но с более широким привлечением французов к так называемым гражданским консультациям по крупным реформам. 67% также высказались за глубокое реформирование государственной системы и провозглашение Шестой республики, в которой полномочия президента были бы сильнее ограничены.

"Кроме того, <...> если бы французам разрешили выделять часть своих налогов на приоритетную государственную политику, они бы отдали предпочтение здравоохранению (67%), затем образованию (45%) и уже в третью очередь - правосудию и полицию (33%)", - говорится в заявлении IFOP по итогам опроса.