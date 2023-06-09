Токаев отложил визит во Вьетнам из-за крупного лесного пожара на востоке Казахстана

Президент Казахстана намерен посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отложил намеченный на 11-13 июня визит во Вьетнам из-за крупного лесного пожара в Абайской области республики (на востоке страны). Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок. Президент планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия", - говорится в сообщении.

По данным МЧС республики, площадь пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области увеличилась в два раза - с 30 тыс. до 60 тыс. га. В тушении огня задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Для борьбы со стихией привлечено восемь вертолетов.

Согласно последней информации, в результате пожара погибли трое работников лесничества, поиски еще 11 продолжаются. В административном центре Абайской области - городе Семее - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.