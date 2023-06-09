СМИ: в акции протеста у парламента Сербии участвуют несколько десятков тысяч человек

Митинг посвящен памяти жертв инцидентов со стрельбой

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Несколько десятков тысяч человек принимают участие в шестом митинге "Сербия против насилия" у здания Народной скупщины (парламента) республики, посвященном памяти жертв трагических инцидентов со стрельбой. Об этом в пятницу сообщила газета Danas.

Протестующие требуют отставки министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александара Вулина. Кроме того, собравшиеся настаивают на закрытии некоторых СМИ, в основном проправительственных, которые, по их мнению, пропагандируют ненависть и насилие, и на смене руководства всех крупных каналов, включая Радио и телевидение Сербии. В митинге принимают участие представители оппозиционных партий. Демонстранты неоднократно скандировали "Вучич, уходи", призывая президента страны Александара Вучича покинуть свой пост. Из-за большого скопления людей движение в центре Белграда перекрыто.

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда, погибли 10 человек - девять школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли восемь человек, были ранены 14.

После трагических событий в Белграде прошли массовые протесты под лозунгом "Сербия против насилия". Первые акции носили траурный характер, последующие митинги стали антиправительственными, их участники выкрикивали требования об отставке кабинета министров и президента. В среду Вучич выразил уверенность в том, что в стране в ближайшие месяцы пройдут досрочные парламентские выборы. Глава государства также заявил о своей готовности к переговорам с представителями оппозиции, но отказался от создания переходного кабинета министров.

Ранее посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил о намерениях противников Вучича осуществить "майданный переворот" в столице республики. Позднее американский посол в Белграде Кристофер Хилл сообщил, что западные страны не планируют дестабилизировать ситуацию в Сербии при помощи поддержки антиправительственных протестов в республике, но США хотят помочь стране совершить поворот в сторону Запада.