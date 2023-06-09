МИД Великобритании обвинил Иран в поставках боеприпасов России

Глава ведомства Джеймс Клеверли утверждает, что в обмен Россия якобы "передает Ирану сложные военные технологии, консультирует его и предоставляет ему финансовую поддержку"

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли полагает, что Иран занимается поставками вооружений и боеприпасов России.

По его словам, которые в пятницу привел телеканал Sky News, "Иран обеспечивает стабильный приток в Россию оружия в боеприпасов, которые используются" в конфликте на Украине. "В обмен Россия", как утверждает министр, якобы "передает Ирану сложные военные технологии, консультирует его и предоставляет ему финансовую поддержку, чем он может воспользоваться, чтобы угрожать" британским партнерам "на Ближнем Востоке и подавлять протесты". Клеверли заверил, что Лондон продолжит "призывать к ответу этот заключенный от отчаяния [российско-иранский] союз".

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников и другого оружия для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросами и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.