Трампу и его помощнику предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах

Обвинения против экс-президента США предусматривают тюремное заключение на срок до 400 лет в совокупности, а также штрафы

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Американские власти предъявили бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов, следует из обвинительного заключения размещенного в пятницу в электронной базе суда южного округа штата Флорида.

Согласно документу, в дополнительном перечне возможных штрафных санкций в адрес экс-главы американской администрации указывается 37 пунктов, в отношении его помощника - 6. В числе прочего ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Обвинения в адрес Трампа предусматривают тюремное заключение на длительный срок - до 400 лет в совокупности, а также штрафы. По 31 пункту обвинения Трампу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тыс. (по каждому пункту), еще по четырем пунктам - до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. (по каждому из пунктов), еще по двум пунктам - тюремное заключение до пяти лет и штраф до $250 тыс. (по каждому из пунктов). Окончательное наказание может определяться путем сложения всех сроков. При этом ни одно из предъявленных Трампу обвинений не предусматривает минимального срока заключения или минимального штрафа.

Часть обвинений предъявлены по так называемому закону о шпионаже и касаются умышленного сокрытия секретных документов и важной для национальной безопасности информации, другая часть - участию Трампа вместе с помощником Уолтом Наутой в сговоре с целью скрыть преступление.

Отмечается, что обвинения против Трампа не предусматривают санкции в виде запрета на занятие государственных должностей. Таким образом, Трамп сможет избираться на пост президента и занять эту должность.

Скрытые Трампом секретные документы содержали сведения о ядерных программах США, говорится в обвинительном заключении.