В Казахстане опровергли угрозу от пожара на востоке страны для Шульбинской ГЭС

По словам замначальника департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области Алексея Штыкеля, "силы и средства контролируют распространение огня"

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Распространяемая в соцсетях информация об угрозе со стороны бушующего на востоке Казахстана природного пожара для Шульбинской ГЭС является недостоверной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Абайской области.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах появились сведения о том, что пожар приближается к Шульбинской ГЭС, которая является крупнейшей в республике по установленной мощности. "Эта информация не соответствует действительности, силы и средства контролируют распространение огня", - заявил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям региона Алексей Штыкель.

По его словам, на данный момент никакой реальной угрозы для ГЭС не существует. Гидроэлектростанция расположена в 70 км от города Семея - административного центра Абайской области.

По данным МЧС республики, площадь пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области увеличилась в два раза - с 30 тыс. до 60 тыс. га. В тушении огня задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Для борьбы со стихией привлечено восемь вертолетов.

Согласно последней информации, в результате пожара погибли трое работников лесничества, поиски еще 11 продолжаются. В городе Семее объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.