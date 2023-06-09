ВСУ наступают и несут потери, Киев получит новое оружие от США. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, но не могут достичь своих целей и задач, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что, несмотря на очень большие потери, наступательный потенциал ВСУ "еще сохраняется".

Власти нескольких российских регионов сообщили об обстрелах с украинской стороны с применением ракет и беспилотников. Благодаря слаженной работе средств противовоздушной обороны (ПВО) удалось избежать серьезных последствий.

Власти США решили выделить Киеву новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, о поставках боеприпасов сообщили также в Бельгии.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования по украинским складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, благодаря чему нарушено снабжение группировок ВСУ в районах боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска за минувшие сутки успешно отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении, четыре атаки - на южнодонецком направлении и две - на запорожском направлении. Потери противника составили порядка 1240 военнослужащих. Уничтожено 39 танков, 20 боевых машин пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции. В Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29, в Херсонской области - штурмовик Су-25.

Существенные потери в рядах ВСУ при активизации боевых действий были ожидаемы, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Украина "еще не начала наступления, которого все ждут".

Путин о контрнаступлении ВСУ

"Украинское наступление началось", это "совершенно точно можно констатировать" ввиду "использования стратегических резервов украинской армии", заявил президент РФ. "Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", - подчеркнул он. Неудача украинского контрнаступления достигается благодаря "мужеству и героизму" российских солдат, "правильной организации и управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных".

Глава государства отметил, что потери украинских войск "значительно превышают классические показатели" 3:1, которые обычно бывают при наступательных операциях. Он назвал происходящее трагедией, ответственность за которую "целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот в 2014 году".

Несмотря на потери, "наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", подчеркнул Путин.

Обстрелы регионов РФ

ВСУ обстреляли пансионат на Арабатской стрелке в Херсонской области, где размещены эвакуированные жители районов, подтопленных после разрушения Каховской ГЭС. В результате обстрела, который велся, предположительно, с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow, один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Три человека пострадали в результате попадания обломков беспилотника в жилой дом в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По данным силовых структур, беспилотник пытался атаковать воронежский авиазавод, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание, которое получило незначительные повреждения, пострадавших нет, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще два беспилотника были сбиты на подлете к городу.

В Курске зафиксировано падение беспилотника в районе нефтебазы, обошлось без разрушений, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Силы РЭБ посадили и затем уничтожили три украинских беспилотника с боеприпасами ПГ-7Л, летевших в направлении Запорожской АЭС, сообщили в силовых структурах Запорожской области.

Разрушение Каховской ГЭС

Число жителей Херсонской области, эвакуированных с затопленных территорий, превысило 5,8 тыс., сообщил врио губернатора региона. По данным экстренных служб, количество подтопленных жилых домов увеличилось до 22,3 тыс.

Глава внешнеполитической службы ЕС признал, что не располагает "реальными доказательствами" причастности России к разрушению Каховской ГЭС.

Украина и некоторые страны Запада в ООН призвали Россию предоставить доступ на левый берег Днепра для гуманитарных работников. При этом украинский постпред Сергей Кислица заявил, что Киев считает невозможным на данный момент проведение расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.

Отказ Киева провести независимое расследование неудивителен, оно "встало бы поперек горла" президенту Украины Владимиру Зеленскому, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Оружие для Киева

Власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут средства ПВО и боеприпасы. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Hawk, артиллерийских снарядах калибров 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.

Бельгия поставит Украине боеприпасы калибра 105 мм общей стоимостью €32,4 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Минобороны королевства.

Как заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, Брюссель не будет приостанавливать поставки оружия на Украину в ожидании разъяснений, почему бельгийские штурмовые винтовки использовались украинскими боевиками при нападении на Белгородскую область. По ее словам, Бельгия до 15 июня ждет ответа Украины, если в указанный срок разъяснения не поступят, то Дедондер намерена лично обсудить вопрос с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Решение по скифскому золоту

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил, что скифское золото должно быть передано Украине.

Как сказала ТАСС официальный представитель суда Теа Тьердема, это решение является окончательным.

Решение Верховного суда Нидерландов о передаче Украине принадлежащего крымским музеям скифского золота является грабежом, который будет внесен в число финансовых претензий, отреагировал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Он напомнил, что до вхождения полуострова в состав России экспонаты были собственностью Автономной Республики Крым, поэтому Украина не может претендовать на них.