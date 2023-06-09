В ООН прокомментировали обстрелы гражданских лиц во время эвакуации в Херсонской области

По словам представителя генсека организации Стефана Дюжаррика, они противоречат международному праву

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры противоречат международному гуманитарному праву, помощь должны получить все пострадавшие от прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об обстрелах гражданских лиц во время эвакуации в Херсонской области.

"Все люди, пострадавшие от уничтожения дамбы, должны получить помощь независимо от того, находятся ли они на территориях под контролем властей Украины или российских военных. Я бы также хотел указать, что целенаправленные обстрелы гражданских лиц и гражданской инфраструктуры противоречат международному гуманитарному праву", - сказал он.