Байден не стал комментировать предъявление обвинений Трампу

Речь идет о деле о ненадлежащем хранении секретных документов

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден в пятницу отказался от комментариев относительно предъявления обвинений предыдущему президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

"У меня нет комментариев", - приводит пресс-пул Белого дома ответ Байдена на вопрос на эту тему. На вопрос о том, обсуждал ли он это с министром юстиции - генеральным прокурором США Мерриком Гарлендом, Байден ответил: "Я совсем не говорил с ним и не собираюсь говорить с ним. И у меня нет комментариев относительно этого".

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон ранее в этот же день заверила, что Министерство юстиции США не уведомляло заранее Байдена о намерении предъявить обвинения Трампу.

Экс-президент сообщил в четверг в своей социальной сети Truth Social, что власти США выдвинули против него обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трамп заявил о своей невиновности и подверг критике Байдена.

Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета Politico, сотрудники федеральной прокуратуры уведомили Трампа о том, что в его отношении ведется уголовное расследование. Специальный прокурор Джек Смит в настоящее время проводит расследование по факту ненадлежащего обращения с секретными документами.