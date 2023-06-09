СМИ: в Сомали боевики атаковали отель

Как сообщил портал Garowe, есть убитые и раненые

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженная группа атаковала в пятницу около 20:00 (совпадает с мск) отель Bearl hotel на северо-востоке Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

По его данным, есть убитые и раненые. На место прибыли бойцы спецназа. Им удалось войти в двухэтажное здание. Поступает информация о взрывах и интенсивной стрельбе внутри отеля.

Боевики захватили в заложники группу людей. Ее численность пока неизвестна.

Расположенный в столичном районе Лидо-бич отель популярен среди федеральных чиновников, депутатов и политиков. Он находится вблизи посольства Турции, отмечает портал. Власти заявили, что отель атаковали боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб".