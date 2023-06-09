Представители властей Колумбии и повстанцев согласовали прекращение огня на полгода

Как отметил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, до 5 июля стороны наладят каналы коммуникации, чтобы подготовить условия для выполнения соглашений

ГАВАНА, 9 июня. /ТАСС/. Представители властей Колумбии и повстанцев из "Армии национального освобождения" (АНО) по итогам третьего раунда переговоров о мирном урегулировании в Гаване в пятницу заключили соглашение о взаимном прекращении огня, передает корреспондент ТАСС.

"3 августа начнется выполнение условий режима двустороннего прекращения огня. <…> С этой даты начнется отсчет 180 дней, в течение которых он будет действовать", - заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. До 5 июля стороны наладят каналы коммуникации, чтобы подготовить условия для выполнения соглашений, которые будут действовать на всей территории республики. Согласно условиям соглашения, четвертый раунд переговоров о мирном урегулировании начнется в середине августа в Венесуэле.

На церемонии завершения третьего раунда переговоров в Гаване присутствовали президент Колумбии Густаво Петро и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В конце 2022 года президент Колумбии заявил о достижении соглашения о прекращении огня на полгода с пятью группировками, включая АНО. Позднее повстанцы заявили, что не заключали соглашений с правительством о длительном прекращении огня. В ответ власти Колумбии приостановили действие указа о перемирии с АНО. Тем не менее в январе в Венесуэле прошел первый раунд переговоров между правительством и АНО, второй раунд состоялся в феврале в Мексике.

"Армия национального освобождения", которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек.