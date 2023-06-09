В США прокомментировали сообщения о значительных потерях Украины при попытках наступления

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен продолжать поддержку Киева, чтобы обеспечить "успех в ближайшие недели и месяцы"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. США намерены продолжать поддержку Украины, чтобы обеспечить ей "успех в ближайшие недели и месяцы". С таким заявлением выступил в четверг в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя сообщения о значительных потерях Украины при попытках наступления.

"Я предоставлю самим украинцам говорить про их наступательные операции. Мы не будем этого делать. Но, очевидно, на восточном фланге на Украине активизировались бои, от Донбасса на юг. Между двумя силами происходит контакт, происходят бои, есть потери. Не давая оценок тому, что они делают, и не выступая от их имени, мы сосредоточимся на том, чтобы обеспечить их всеми необходимыми ресурсами, возможностями и подготовкой, чтобы они добились успеха в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что "совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии". Он указал, что "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", понеся при этом значительные потери.