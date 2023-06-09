Вучич привал Приштину пойти на уступки перед сербами ради новых выборов на севере Косова

По словам президента Сербии, "силы косовского спецназа и избранные албанцами мэры все еще не выведены" из муниципальных зданий на севере Косова

БЕЛГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Властям непризнанного Косова придется пойти на уступки перед сербским населением края ради участия сербов в новых муниципальных выборах на севере Косова, на проведении которых настаивают США и Евросоюз. Об этом в пятницу заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью агентству Reuters.

"Все сербы на севере считают своей страной Сербию, а не Косово. Такова реальность. Кто-то должен взять себя в руки и организовать там [новые] выборы. У нас все еще нет ассоциации сербских муниципалитетов, силы косовского спецназа и избранные албанцами мэры все еще не выведены оттуда (из муниципальных зданий на севере Косова - прим. ТАСС). Сербы [на севере края] всегда готовы к разговору, но вы должны им что-то предложить", - заявил Вучич.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак во вторник встретились с косовским премьер-министром Альбином Курти. Они потребовали от Приштины провести внеочередные выборы в северных муниципалитетах Косова с участием косовских сербов. Президент непризнанной республики Вьоса Османи подтвердила возможность проведения нового голосования, при этом она выдвинула подписание не менее чем 20% местных избирателей соответствующей петиции в адрес Приштины в качестве условия для новых выборов.

Эскобар позднее заявил, что косовские власти должны будут пойти на формирование Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) в Косове, если они намерены продвинуться на пути евроатлантической интеграции. В соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной 2013 года в Косове должно был быть создан орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.