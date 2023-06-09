В Британии заявили, что истребители подняли навстречу самолетам ВКС РФ у границ НАТО

По утверждению Лондона, российские самолеты не соблюдали международные нормы, так как "не контактировали с профильными районами полетной информации"

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании были подняты в воздух в пятницу утром с эстонского аэродрома Эмари навстречу самолетам ВКС России. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Первоначально истребители были подняты навстречу российским транспортникам Ан-12 и Ан-72, которые направлялись в Калининградскую область. Затем Typhoon были перенаправлены навстречу группе российских самолетов, состоявшей из двух бомбардировщиков Ту-22М и двух истребителей Су-30, летевших над акваторией Финского залива и Балтийского моря.

В министерстве сообщают, что на разных этапах миссии к британским истребителям присоединялись финские F-18 и Gripen ВВС Швеции, а также F-16 ВВС Португалии и Румынии. Представители ведомства утверждают, что российские самолеты не соблюдали международные нормы, так как "не контактировали с профильными районами полетной информации".

Было подчеркнуто, что российская сторона проявляет повышенное внимание к ходу учений НАТО в Балтийском море.

В четверг ВВС Великобритании и Швеции поднимались в небо навстречу российскому разведывательному самолету ВКС РФ Ил-20, следовавшего в сопровождении истребителя Су-27. В британском Минобороны указали, что российские пилоты тогда также не связывались с местными районами полетной информации, однако в остальном вели себя в профессиональной манере и оставались в международном воздушном пространстве.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.