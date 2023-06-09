В Бельгии сообщили, что передадут Украине экстренную гуманитарную помощь на €3,45 млн

В частности, на закупки лекарств и базового медицинского оборудования выделят €1,6 млн

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Бельгии передадут Украине экстренную гуманитарную помощь на общую сумму €3,45 млн для ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД королевства.

"Чтобы прийти на помощь населению пострадавших районов, Бельгия предоставит экстренную гуманитарную помощь", - сообщили в министерстве.

В частности, будут переданы предметы первой необходимости на €350 млн: палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы. €1,6 млн будет выделено на закупки лекарств и базового медицинского оборудования, еще €1,5 млн - на поставки электрогенераторов. Все эти средства будут направляться по разным каналам, в том числе в рамках помощи по линии ЕС и НАТО.