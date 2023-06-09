В Конгрессе США разработали законопроект о внесении РФ в список спонсоров терроризма

С призывом внести в этот перечень Россию к Вашингтону ранее обращался Киев

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Законопроект о включении России в американский список стран - спонсоров терроризма подготовлен в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба члена нижней палаты Конгресса Теда Лью (демократ, от штата Калифорния), который и является автором данной антироссийской инициативы.

Как утверждается в тексте законопроекта, "правительство Российской Федерации по указанию президента Владимира Путина продолжает продвигать акты международного терроризма против политических оппонентов и государств". Коспонсорами законопроекта стали следующие члены Палаты представителей: Стивен Коэн (демократ, от Теннесси), Джо Уилсон (республиканец, от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ, от Мэна), Кен Бак (республиканец, от Колорадо) и Шила Шерфилэс-Маккормик (демократ, от Флориды).

В законопроекте также говорится, что, в случае его одобрения Конгрессом и подписания президентом США Джо Байденом, никакие его положения не могут использоваться "для введения санкций в отношении каких бы то ни было лиц, участвующих в транзакциях по экспорту сельскохозяйственной продукции с Украины или по предоставлению гуманитарной помощи Украине".

В упомянутый список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в списке фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.

С призывом внести в указанный перечень Россию к Вашингтону ранее обращался Киев. Аналогичные предложения звучали от некоторых членов Конгресса. Однако американская администрация неоднократно заявляла в последние месяцы, что не собирается делать этот шаг. Лишь в конце мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер подтвердил отсутствие у Вашингтона намерений следовать таким призывам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала "мерой идиотического характера" инициативы подобного рода. Дипломат предупреждала, что такие шаги США не остались бы без ответа со стороны России. Посольство России в Вашингтоне подчеркнуло в мае, что американская сторона предпочитает "не замечать" тот факт, что Киев, получая всестороннюю помощь Вашингтона, не скрывает своих террористических действий.