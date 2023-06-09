Спецпрокурор прокомментировал предъявление обвинений Трампу

По словам Джека Смита, сторона обвинения намерена добивается скорейшего суда над экс-президентом США по делу о секретных документах

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения намерена добиваться скорейшего проведения суда в штате Флорида над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщил в пятницу в Министерстве юстиции США спецпрокурор Джек Смит, расследующий дело о якобы имевшем место нарушении Трампом режима секретности.

"Мой аппарат будет добиваться скорейшего проведения судебного процесса по этому делу в соответствии с интересами общественности и правами обвиняемого. Мы с нетерпением ждем возможности представить свои аргументы суду присяжных в Южном округе Флориды", - сказал Смит.

Однако он не уточнил, когда именно может начаться этот процесс. Смит не стал отвечать на вопросы журналистов, присутствовавших в Минюсте США, где он выступил с кратким заявлением, касающимся дела предыдущего американского лидера.

Смит подтвердил, что обвинения в адрес Трампа были преданы гласности в пятницу. По словам спецпрокурора, Трампу инкриминируются "нарушения <...> законов, затрагивающих сферу национальной безопасности", а также "участие в сговоре с целью создания препятствий отправлению правосудия".

По его словам, предъявление обвинений Трампу свидетельствует о том, что в США закон одинаков для всех. "Наши законы по защите информации, касающейся национальной безопасности, играют ключевую роль с точки зрения безопасности Соединенных Штатов. И они должны исполняться. Нарушение этих законов создает угрозу для нашей страны. Соблюдение принципа верховенства закона являются основополагающим для Министерства юстиции США", - отметил Смит, выступая в Вашингтоне. "В нашей стране есть один свод законов, и он одинаков для всех", - подчеркнул он.

"Наша приверженность законам подает пример всему миру, - утверждал спецпрокурор. - В нашей стране есть один свод законов, и он одинаков для всех". По версии Смита, сотрудники его аппарата "расследовали это дело, соблюдая самые строгие этические нормы", и продолжат придерживать данного подхода.

Как констатировал Смит, Трампу инкриминируются "нарушения <...> законов, затрагивающих сферу национальной безопасности", а также "участие в сговоре с целью создания препятствий отправлению правосудия". По словам спецпрокурора, присяжные в штате Флорида ранее признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления Трампу указанных обвинений.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного несколькими часами ранее в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Всего, как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трамп Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, по свидетельству обвинения, на определенном этапе часть секретных документов хранились в спальне и ванной. По версии команды Смита, Трамп дважды показывал секретные документы посторонним.

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Предыдущий президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом. Параллельно Минюст США расследует с января дело о возможном ненадлежащем хранении секретных документов и Байденом, это дело ведет спецпрокурор Роберт Хёр.