Джонсон сложил депутатские полномочия

По сведениям Би-би-си, о своем уходе из политики экс-премьер Великобритании заявил после того, как получил результаты расследования, в ходе которого было изучено, как правительство королевства реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата британского парламента.

"Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин - прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика. По информации Би-би-си, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты независимого публичного расследования, в ходе которого должно быть подробно изучено то, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить.

С учетом того, что все члены британского кабинета министров, включая главу правительства, обязаны быть депутатами, этот шаг закрывает для Джонсона возможность вернуться на пост премьера. О такой возможности СМИ не раз сообщали с момента его ухода с премьерского поста в июле прошлого года.