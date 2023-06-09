9 июня, 19:12,
обновлено 9 июня, 19:32

Джонсон сложил депутатские полномочия

EPA-EFE/ Pippa Fowles/ No10 Downing Street
Борис Джонсон
© EPA-EFE/ Pippa Fowles/ No10 Downing Street

По сведениям Би-би-си, о своем уходе из политики экс-премьер Великобритании заявил после того, как получил результаты расследования, в ходе которого было изучено, как правительство королевства реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата британского парламента.

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"Я написал моей ассоциации [округа] Аксбридж и Саут-Райслип (от которого Джонсон избирался в Палату общин - прим. ТАСС), чтобы сказать, что я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов", - говорится в распространенном заявлении политика. По информации Би-би-си, о своем уходе из политики Джонсон заявил после того, как получил результаты независимого публичного расследования, в ходе которого должно быть подробно изучено то, как британское правительство реагировало на угрозу коронавируса на разных этапах пандемии и какие ошибки можно было предотвратить.

С учетом того, что все члены британского кабинета министров, включая главу правительства, обязаны быть депутатами, этот шаг закрывает для Джонсона возможность вернуться на пост премьера. О такой возможности СМИ не раз сообщали с момента его ухода с премьерского поста в июле прошлого года. 

Теги:
ВеликобританияДжонсон, Борис
© Информационное агентство ТАСС
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