Глава администрации Тайваня подтвердила курс на остановку реакторов всех АЭС к 2025 году

Цай Инвэнь заявила, что возобновление строительства четвертой атомной электростанции "Лунмэнь" не планируется

ГОНКОНГ, 9 июня. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь подтвердила приверженность властей выводу из эксплуатации всех трех АЭС на острове к 2025 году. Об этом в пятницу сообщила газета "Тайбэй шибао".

Цай Инвэнь также заявила, что власти не планируют возобновлять строительство четвертой АЭС "Лунмэнь". "Перезапуск проекта АЭС "Лунмэнь" не рассматривается, так как референдум 2021 года отклонил такое предложение", - подчеркнула она.

Глава администрации Тайваня сообщила, что варианты трансформации законсервированной АЭС "Лунмэнь" будут прорабатываться с учетом консультаций с жителями расположенных рядом районов, а сама разработка таких проектов будет завершена до конца ее пребывания на посту.

В конце мая заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ допустил возможность запуска выведенных из эксплуатации АЭС в случае таких экстренных ситуаций, как блокада острова и отсутствие возможности импортировать газ. Он отметил, что сейчас Тайвань импортирует около 80% необходимых ему энергоресурсов. Это заявление вызвало бурные дискуссии в обществе и СМИ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" в Японии в марте 2011 года вызвала серьезную обеспокоенность у 23 млн жителей Тайваня, расположенного на стыке тектонических плит и подверженного частым землетрясениям. Цай Инвэнь еще на этапе своей предвыборной кампании в 2015 году обещала сделать Тайвань полностью безъядерным.

На острове есть три атомных электростанции: две из них - "Цзиньшань" и "Гошэн" - были выведены из эксплуатации, третья - "Мааньшань" - продолжает работу, однако лицензии на эксплуатацию двух ее реакторов истекут в 2024 и 2025 году. Кроме того, на острове имеется недостроенная АЭС "Лунмэнь": она должна была стать самой мощной атомной электростанцией Тайваня, однако ее первый энергоблок после завершения работ был законсервирован, а второй остался незавершенным.