Министр обороны Италии выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ

Как отметил Гуидо Крозетто, Россия имеет превосходство в численности армии и оснащенности военными средствами, и попытка Украины вернуть территории "полна вопросов и неопределенности"

РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что исход контрнаступления ВСУ неоднозначен.

"То, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо. Россия выстроила на оккупированных территориях мощную оборонительную линию <...>. У России превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами <...>. Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределенности, и украинцы сами это понимают. Поэтому и просят самолеты", - сказал министр в пятницу в беседе с тележурналистом Бруно Веспой.

Крозетто повторил тезис о том, что "наиболее простой способ добиться мира - это дать понять претендующим на победу, что она невозможна", и в этом смысл помощи Запада Украине. Он признал, что "сложно объяснить и понять", что Запад стремится к миру, давая оружие Киеву. По его мнению, переговорный процесс об условиях мира можно начать при прекращении огня. В нынешней ситуации, с разрушенной дамбой Каховской ГЭС, задачи украинцев серьезно усложняются и временные рамки растягиваются, полагает глава оборонного ведомства.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что "совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии". Он указал, что "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", понеся при этом значительные потери.