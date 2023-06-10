9 июня, 21:17
Военная операция на Украине

Министр обороны Италии выразил сомнение в успехе контрнаступления ВСУ

Как отметил Гуидо Крозетто, Россия имеет превосходство в численности армии и оснащенности военными средствами, и попытка Украины вернуть территории "полна вопросов и неопределенности"

РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что исход контрнаступления ВСУ неоднозначен.

"То, что произойдет в ближайшие недели, сейчас непредсказуемо. Россия выстроила на оккупированных территориях мощную оборонительную линию <...>. У России превосходство с точки зрения численности армии, большей оснащенности военными средствами <...>. Эта украинская попытка вернуть территории полна вопросов и неопределенности, и украинцы сами это понимают. Поэтому и просят самолеты", - сказал министр в пятницу в беседе с тележурналистом Бруно Веспой.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Крозетто повторил тезис о том, что "наиболее простой способ добиться мира - это дать понять претендующим на победу, что она невозможна", и в этом смысл помощи Запада Украине. Он признал, что "сложно объяснить и понять", что Запад стремится к миру, давая оружие Киеву. По его мнению, переговорный процесс об условиях мира можно начать при прекращении огня. В нынешней ситуации, с разрушенной дамбой Каховской ГЭС, задачи украинцев серьезно усложняются и временные рамки растягиваются, полагает глава оборонного ведомства.

В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что "совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии". Он указал, что "ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач", понеся при этом значительные потери. 

Теги:
УкраинаИталияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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