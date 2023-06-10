Эксперт: участие Японии в НАТО потребует повысить вклад всех стран в бюджет организации

Бразильский военный эксперт, автор интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал отметил, что сегодня страны НАТО тратят по 2% своих бюджетов на военные нужды

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Странам - участницам НАТО придется в перспективе увеличить свои отчисления в бюджет организации в случае участия Японии в деятельности альянса. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский военный эксперт, автор интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал.

"Полагаю, что такой давно желанный для НАТО шаг в сторону распространения ареала на Тихоокеанский регион, [как открытие офиса НАТО в Японии], отвечает интересам в первую очередь США, которые - это уже давно доказано - не смогут тягаться в этом регионе с Китаем в военном плане. ВМС Китая уже значительно превосходят ВМС США, их корабли больше, быстрее и дешевле, и все идет к тому, что этот разрыв будет расти. Им (США - прим. ТАСС) нужны ВМС других стран Тихоокеанского региона, таких как Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия и другие", - считает ветеран ВМС южноамериканской республики.

Вместе с тем, по его словам, такое расширение НАТО будет встречать противодействие со стороны европейских членов организации. "Сегодня страны НАТО тратят по 2% своих бюджетов на военные нужды. Но чтобы сдерживать Китай, потребуется гораздо больше, а страны Европы, во многих из которых уже начинается экономический спад, едва ли согласятся на это", - считает эксперт. В перспективе, как отмечает Фариназо, это может создать серьезные проблемы внутри самой НАТО.

В последнее время Япония активно расширяет взаимодействие с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. При этом японская сторона неоднократно отмечала, что этот вопрос еще обсуждается. По данным газеты Nikkei, представительство будет предназначено для консультаций сторон по различным вопросам. В них, как отмечало издание, также смогут принимать участие Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса, поэтому Франция, выступающая против учреждения представительства в Токио, имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года. Решение может быть принято на саммите НАТО в Литве 11-12 июля, который, по данным агентства Kyodo, планирует лично посетить японский премьер.