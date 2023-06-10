Эксперт заявил, что Бразилия должна настороженно относиться к попыткам расширения НАТО

Автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал отметил, что его страна не обладает достаточными военными возможностями для противостояния НАТО

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Власти Бразилии должны настороженно относиться к любым попыткам расширения НАТО, считает автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra Робинсон Фариназо Казал.

"Абсолютно уверен, что любое расширение НАТО представляет проблему для Бразилии. Ведь большинство стран, которые давят на нас в вопросах защиты Амазонии - а, как мы знаем, это не более чем прикрытие своих экономических амбиций, - это страны НАТО. Поэтому любое расширение НАТО нас беспокоит", - сказал он в беседе с ТАСС.

Как признает ветеран ВМС Бразилии, его страна не обладает достаточными военными возможностями для противостояния НАТО. "Большая часть нашего товарооборота приходится на страны Азии, и у нас нет возможностей защищать пути перемещения товаров в Атлантическом и Тихом океанах в случае конфронтации НАТО с его соперниками", - пояснил он.

Фариназо также напомнил, что в документах самого НАТО уже упомянуты такие задачи Североатлантического альянса, как защита от климатических изменений, что, по мнению эксперта, потенциально создает условия для давления организации на крупнейшую южноамериканскую республику. "Мы должны быть настороже и серьезно думать над тем, как усилить нашу оборонную промышленность на случай нестабильности", - считает он.