Венесуэла и Международный уголовный суд расширяют сотрудничество

Президент Николас Мадуро указал, что в стране идет "построение правового, справедливого, демократического государства"

КАРАКАС, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы и Международный уголовный суд (МУС) заключили в пятницу меморандум о взаимопонимании. Церемония, на которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и прокурор МУС Карим Хан подписали документ, транслировалась в прямом эфире государственного телеканала Venezolana de Television.

Меморандум предусматривает открытие в Каракасе офиса МУС в целях расширения сотрудничества и оказания технического содействия в реформировании судебной системы южноамериканской страны.

В своем выступлении Мадуро отметил, что работа офиса МУС "внесет важный вклад в укрепление процесса реформирования и внесения необходимых изменений в национальную судебную систему Венесуэлы". Он заявил о "построении в Венесуэле альтернативного государства, иного государства, в котором народ играет главную роль в своем собственном развитии и в защите своих прав".

По словам президента, в мировых СМИ и соцсетях распространяется ложная информация о Венесуэле. Мадуро указал, что в стране идет "построение правового, справедливого, демократического государства, которое в полной мере гарантирует соблюдение прав человека и прав народа".