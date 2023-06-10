10 июня, 00:37
Военная операция на Украине

Си Цзиньпин поддержал стремление Африки помочь мирному решению украинского конфликта

Председатель КНР выразил надежду, что путем диалога удастся создать "благоприятные условия для урегулирования кризиса"

ПЕКИН, 10 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой выступил в поддержку усилий стран Африки, планирующих направить делегацию в Россию и на Украину для оказания содействия мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил в субботу МИД Китая.

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"То, что вы, господин президент, вместе с лидерами заинтересованных африканских государств сформировали делегацию по мирному урегулированию, которая посетит Россию и Украину, - хорошее событие, - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Надеюсь, что страны всей планеты, любящие мир и поддерживающие справедливость, смогут благодаря голосу разума стимулировать продвижение мирного процесса по урегулированию [конфликта]".

Как уточнил китайский лидер, Пекин неизменно выступает за усилия, нацеленные на восстановление мира за счет переговоров. "Надеюсь, что все соответствующие стороны путем диалога создадут благоприятные условия для урегулирования кризиса", - подчеркнул он.

16 мая Рамапоса объявил, что российские и украинские власти согласились принять делегацию стран Африки, которая планирует совершить поездку ради мирного урегулирования конфликта. Южноафриканский лидер выступает от группы из шести стран континента: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. К этому списку присоединился действующий председатель Африканского союза - Коморские Острова. Ожидается, что миссия посетит РФ и Украину во второй половине июня. 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинРамапоса, СирилВоенная операция на Украине
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