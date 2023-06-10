Польский политолог объявил о создании политического формирования для сближения с Россией

Лешек Сыкульский также сообщил, что вместе с единомышленниками официально зарегистрировал "Польское антивоенное движение"

ТАСС, 10 июня. Польский политолог Лешек Сыкульский объявил в пятницу о создании политического формирования для установления дружественных отношений с Россией.

"В Люблине мы решили совместно с ассоциацией "Польское антивоенное движение" создать политическое формирование, которое будет открыто, не зарывая головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом - Российской Федерацией", - говорится в сообщении политолога в Twitter.

Сыкульский заявил, что ему и его единомышленникам удалось официально зарегистрировать "Польское антивоенное движение". Первые мероприятия пройдут осенью.