Умер государственный и общественный деятель Казахстана Бердибек Сапарбаев

Ему было 70 лет. Причина смерти не называется

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Казахстанский государственный и общественный деятель, бывший глава администрации Жамбылской области Бердибек Сапарбаев умер на 71-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Qazaqstan.

Причина смерти не указывается.

Сапарбаев родился в феврале 1953 года. Должность руководителя Жамбылской области занимал с февраля 2020 года по апрель 2022 года, после чего стал председателем совета директоров АО "Национальный холдинг QazBioPharm". В разные годы работал министром труда и социальной защиты населения, руководителем администрации Актюбинской области, заместителем премьер-министра Казахстана.