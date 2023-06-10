10 июня, 03:48
Военная операция на Украине

Польский генерал назвал крупные бои с Россией рискованными для Украины

Как считает Станислав Козей, российские войска ждут ударов ВСУ, чтобы затем нанести свои собственные

ТАСС, 10 июня. Польский генерал Станислав Козей заявил в пятницу в интервью газете Fakt, что потенциальные крупные бои ВСУ с Россией были бы рискованным шагом для Украины.

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"Русские давно ждали контрнаступления Украины. Они не используют свои силы, держат их в глубине, - приводит газета слова Козея. - Русские войска ждут ударов, чтобы, в свою очередь, сделать свои собственные. Какая-то крупная битва была бы для украинцев рискованной".

Польский генерал предположил, что ВСУ будут атаковать по нескольким направлениям, исследуя слабые места России. "Все внимание переместится в район Донбасса и в сторону Запорожья. Там, вероятно, будут сосредоточены действия обеих сторон", - добавил он.

В контексте контрнаступления Украины Козея также заявил, что не ожидает каких-либо крупномасштабных операций в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. 

Теги:
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