Премьер Венгрии пригласил президента Туркмении посетить страну

Газета "Нейтральный Туркменистан" передает, что Сердар Бердымухамедов принял приглашение

АШХАБАД, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова посетить свою страну. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам их переговоров.

Как пишет издание, Бердымухамедов принял приглашение. В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество стран в различных сферах, в том числе в энергетике, на транспорте, в фармацевтике, текстильной промышленности, инвестиционной деятельности, сельском и водном хозяйстве. По их итогам был подписан пакет из восьми документов, предусматривающих сотрудничество в научной, образовательной, водной, медицинской сферах, в области туризма и других.

Орбан посетил Туркмению 8-9 июня. Это был его первый визит в страну.