В Сомали нейтрализовали атаковавших отель в Могадишо боевиков

Данных о погибших и пострадавших нет

ТАСС, 10 июня. Силы безопасности успешно нейтрализовали боевиков "Аш-Шабаб", атаковавших в пятницу вечером отель "Bearl hotel" на северо-востоке Могадишо. Об этом в субботу сообщило Сомалийское национальное информационное агентство.

В ходе операции спасли большое количество мирных жителей. Информации о погибших и раненых нет.

9 июня около 20:00 (совпадает с мск) вооруженная группа атаковала отель "Bearl hotel". На место прибыли бойцы спецназа. Им удалось войти в двухэтажное здание. Поступала информация о взрывах и интенсивной стрельбе внутри отеля. Боевики захватили в заложники группу людей. Ее численность пока неизвестна.

Расположенный в фешенебельном столичном районе Лидо-бич, отель популярен среди федеральных чиновников, депутатов и политиков. Он находится вблизи посольства Турции. Власти заявили, что отель атаковали боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб".