Спецпредставитель по борьбе с иновмешательством в дела Канады покинул свой пост

В заявлении об отставке Дэвид Джонстон пояснил, что ситуация вокруг его назначения не позволит ему надлежащим образом исполнять свои обязанности

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Бывший генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон (2010-2017), который должен был давать властям рекомендации по борьбе с потенциальным иностранным вмешательством в дела государства и расследовать возможное вмешательство Китая в канадские выборы, принял решение покинуть свой пост на фоне критики оппозиции о его связях с премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом в пятницу сообщил телеканал СBC.

По его данным, Джонстон принял это решение самостоятельно, а не после согласования с офисом Трюдо. В заявлении об отставке он указал, что ситуация вокруг его назначения не позволит ему надлежащим образом исполнять свои обязанности.

В марте на фоне скандалов с возможным вмешательством Китая в канадские выборы 2019 и 2021 годов Трюдо назначил Джонстона на эту специально созданную должность. По замыслу премьер-министра, бывший генерал-губернатор должен был разработать "комплекс мер по борьбе с иностранным вмешательством и укреплению доверия к федеральному избирательному процессу и демократическим институтам", а также развеять сомнения в том, что власти могли скрыть от населения то, что Китай мог повлиять на избирательный процесс.

Ранее оппозиционные партии Канады выступили с резкой критикой назначения Джонстона на эту должность, так как, по их данным, бывший генерал-губернатор является "другом семьи" премьер-министра. Они призвали провести открытое расследование по поводу возможного вмешательства КНР в канадские выборы.