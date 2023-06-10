WSJ: в Германии изучают улики о причастности Польши к подрыву "Северных потоков"

Как передает газета, официальные лица ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности правительства Польши к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Германские следователи изучают улики о том, что подорвавшие "Северные потоки" диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. Об этом в субботу сообщила газета The Wall Street Journal.

Специалисты выясняют причину, по которой яхта "Андромеда" - именно это судно, как предполагает следствие, использовалось для организации подрывов - зашла в польские воды. Другие улики указывают на то, что "Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования" подводной диверсионной атаки в сентябре прошлого года, указывает издание.

"Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания", - приводит издание слова представителя нацбезопасности Польши.

WSJ также передает, что официальные лица ФРГ заявили об отсутствии доказательств причастности правительства Польши к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". По ее данным, представитель Генеральной прокуратуры Германии отказалась комментировать сведения газеты о том, что подорвавшие "Северные потоки" диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. В то же время "другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет свидетельств причастности правительства Польши" к диверсии.

Кроме того, газета сообщает, что германские следователи обнаружили следы взрывчатки, ДНК и отпечатки пальцев на яхте "Андромеда", которая, по версии правоохранителей, могла использоваться для подрыва "Северных потоков".

В ходе расследования специалисты получили доступ к яхте, которую пассажиры, по информации газеты, вернули немытой. Теперь следователи выясняют, принадлежит ли найденная ДНК некому идентифицированному ими ранее украинскому военнослужащему.