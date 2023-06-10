Токаев освободил Ильина от должности главы МЧС Казахстана

Причина не уточняется

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Юрия Ильина от должности руководителя министерства по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Причина этого кадрового решения не уточняется. Ильин находился на посту главы МЧС с сентября 2020 года.

В настоящее время в Абайской области на востоке Казахстана бушует природный пожар, площадь которого накануне увеличилась до 60 тыс. гектаров. В тушении огня задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Для борьбы со стихией привлечено восемь вертолетов.

Согласно последней информации, в результате пожара погибли 3 работника лесничества, поиски еще 11 продолжаются. В городе Семее - административном центре области - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.