10 июня, 07:12
Военная операция на Украине

Посол Украины в Германии оценил ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в $14 млрд

В частности, Алексей Макеев указал на гибель рыбы

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Алексей Макеев полагает, что ущерб от разрушения Каховской ГЭС составит порядка $14 млрд. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.

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По словам Макеева, ущерб для рыбного хозяйства из-за потери биологических ресурсов будет серьезным, отметив, что в Херсонской области уже зафиксировали гибель рыбы.

"Затраты на скорейшее восстановление Украины лишь в этом году составили $14,1 млрд", - сказал посол. Из них $3,3 млрд, как уточнил дипломат, уже выделено в бюджет Украины.

На долгие годы стали неэксплуатируемыми более 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий, отметил посол. "Зернохранилища находятся под водой. Немногие суда в черноморских портах, которые поставляют зерно по всему миру, могут быть загружены", - резюмировал Макеев. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
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