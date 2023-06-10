Япония, США и Филиппины 16 июня проведут первый диалог по безопасности в Токио

В числе прочего ожидается обсуждение вопроса совместной подготовки военных и поддержки повышения потенциала филиппинских ВС, а также обмен мнениями по поводу активности Китая в регионе

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Япония, США и Филиппины 16 июня намерены провести в Токио первую трехстороннюю встречу, посвященную обсуждению вопросов безопасности. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

В новом формате консультаций примут участие секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Советник по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Аньо.

Как ожидается, на переговорах стороны обменяются мнениями об укреплении сотрудничества в сфере безопасности, включая совместную подготовку военных и поддержку повышения потенциала филиппинских ВС. В числе прочих вопросов на повестку встречи включена активность Китая в регионе. Идея создания трехстороннего диалога в таком формате принадлежит Японии.

В начале июня сотрудники береговой охраны Филиппин, США и Японии провели первые трехсторонние учения в филиппинской акватории. В феврале Вашингтон и Манила также достигли договоренности о получении американскими военными доступа на четыре новые базы на территории Филиппин.