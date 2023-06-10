СМИ сообщили о завершении осады отеля в Могадишо

По сведениям портала Garowe, все боевики ликвидированы

ПРЕТОРИЯ, 10 июня. /ТАСС/. Подразделения сил безопасности ликвидировали утром в субботу всех боевиков, которые проникли в отель Pearl Beach Hotel и забаррикадировались в его помещениях, взяв в заложники постояльцев. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

Как отмечает портал, осада отеля завершена. Официальных данных о жертвах среди постояльцев отеля и числе уничтоженных боевиков пока не поступало.

В свою очередь новостной портал Somali Guardian передал, что в отеле находились три боевика из "Аш-Шабаб". Еще трое террористов-смертников подорвали себя при попытке проникнуть в отель.

Вооруженная группа атаковала отель в пятницу около 20:00 (совпадает с мск). Он расположен на северо-востоке Могадишо, в Лидо-бич и популярен среди федеральных чиновников, депутатов и политиков.