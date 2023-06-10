Судан попросил Африканский союз не контактировать со спецпредставителем ООН

МИД республики ранее объявил Фолькера Пертеса нежелательной персоной в стране

КАИР, 10 июня. /ТАСС/. Судан попросил Африканский союз (АС) не взаимодействовать со спецпредставителем генсека ООН, главой Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане (UNITAMS) Фолькером Пертесом. Об этом в субботу сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, суданское правительство "попросило АС не контактировать со спецпредставителем генсека ООН в Судане".

В пятницу МИД Судана выступило со специальным заявлением, объявив Пертеса нежелательной персоной в стране.

Ранее глава суданских вооруженных сил Абдель Фаттах аль-Бурхан направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с требованием сменить главу Миссии ООН по поддержке переходного периода. По убеждению главы суданской армии, "присутствие Пертеса во главе миссии ООН в Судане не способствует выполнению ее задач и стало источником негативных последствий для ООН". Аль-Бурхан считает, что спецпредставитель Гутерриша "дезинформировал ООН, утверждая, что существует консенсус между суданскими сторонами по рамочному соглашению об урегулировании в стране".

Гутерриш категорически отказался, о чем заявил Совету Безопасности во время закрытых консультаций на прошлой неделе. На фоне отказа Гутерриша сменить Пертеса альтернативой могло бы стать переформатирование миссии ООН, решение о котором может принять только Совет Безопасности ООН.