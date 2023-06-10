Bloomberg: большая часть оружия из нового пакета помощи США не поступит на Украину быстро

По данным агентства, эти вооружения необходимо законтрактовать и произвести, в отличие от тех, которые поставляют со складов Минобороны США

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Значительная часть вооружений из нового пакета военной помощи США Киеву на сумму $2,1 млрд не будет отправлена на Украину в ближайшее время. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, большая часть техники, о которой Пентагон объявил в пятницу, не отправится на Украину в течение ближайших месяцев, а, возможно, и лет. Это объясняется тем, что оружие необходимо законтрактовать и произвести, в отличие от вооружений, поставляемых со складов Минобороны США.

9 июня Пентагон сообщил, что власти США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в который войдут дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы.