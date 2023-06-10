Производство танков Panther на Украине может начаться через 15-20 месяцев

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн не планирует посылать на завод сотрудников из ФРГ

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе Rheinmetall может начаться "через 15-20 месяцев". Такое мнение высказал глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"В настоящее время мы работаем над подготовкой Panther к серийному производству и предполагаем, что мы будем готовы к запуску через 15-20 месяцев", - сказал Паппергер. При этом он "не видит опасности создания такого завода на территории Украины". В то же время глава Rheinmetall сообщил, что концерн не планирует посылать на завод сотрудников из Германии.

"В конце концов, кто сказал, что мы должны это делать?" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы бы провели курсы повышения квалификации, прежде всего, местных работников, а также частично отправили бы их в Германию для трудоустройства. Мы всегда так поступаем", - констатировал Паппергер.

Говоря о реализации совместной немецко-французской программы перспективного основного боевого танка MGCS (Main Ground Combat System), он заметил, что мало верит в ее осуществление. "MGCS является важным исследованием, но даже правительства предполагают, что танк будет готов не раньше 2040 года. На дворе 2023 год, и мы находимся в состоянии острой угрозы. В ближайшие несколько лет нам понадобятся современные боевые танки", - резюмировал он.

Panther был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку Бундесвера Leopard. Он изначально рассматривался как немецкий ответ на новое поколение российских танков Т-14 на платформе "Армата".