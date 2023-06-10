AFP: в результате нападения боевиков на отель в Сомали погибли девять человек

По сведениям агентства, еще 10 ранены

ТАСС, 10 июня. Шесть мирных жителей и трое полицейских погибли в результате нападения боевиков "Аш-Шабаб" на отель Pearl Beach hotel. Еще 10 человек ранены, сообщило в субботу Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

"В результате нападения погибли шесть мирных жителей <...> и еще десять были ранены. Трое храбрых сотрудников сил безопасности также погибли", - говорится в заявлении полиции. В нем отмечается, что 84 человека, находившихся в отеле, были эвакуированы и не получили ранений.

Вооруженная группа атаковала отель в пятницу около 20:00 (совпадает с мск). Как сообщил в субботу утром новостной портал Garowe, прибывшие на место подразделения сил безопасности ликвидировали всех боевиков, проникнувших в отель.

Pearl Beach hotel расположен на северо-востоке Могадишо в районе Лидо-бич и популярен среди федеральных чиновников, депутатов и политиков.