Глава Rheinmetall заявил, что на Украине не говорят о потерях немецких систем вооружений

Армин Паппергер при этом признал, что они существуют

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, которые ФРГ поставила Киеву, в ходе конфликта на Украине не говорят, однако признал, что они существуют. Так он сказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Паппергеру задали вопрос, почему так мало слышно о потерях немецких систем вооружений на Украине. "Потому что о них [потерях немецкой техники] не говорят", - сказал он. При этом глава концерна признал, что они имеются. "В жизни всегда есть потери", - подчеркнул он. В то же время Паппергер указал, что в целом системы вооружений, разработанные и произведенные в Германии, хорошо зарекомендовали себя в ходе конфликта на Украине.

Комментируя обещание Евросоюза поставить Киеву 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение года, он указал, что оно "может быть выполнено только в том случае, если европейские армии предоставят запасы". "Что касается промышленности, мы работаем над увеличением производственных мощностей. Нанимаем персонал, восстанавливаем законсервированные машины, выстраиваем новые цепочки поставок. Однако пройдет от шести до 10 лет, прежде чем все европейские склады боеприпасов будут заполнены", - констатировал Паппергер.

Вооруженные силы России уничтожили на южнодонецком направлении 8 немецких танков Leopard, сообщили 6 июня в Минобороны РФ. 9 июня командующий группировкой Вооруженных сил РФ на этом направлении генерал-полковник Александр Романчук заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 30 танков, среди которых было три Leopard, при попытке наступления ночью на запорожском направлении. У ВСУ около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5. 24 февраля Берлин приняла решение поставить Киеву еще четыре единицы техники из запасов вооруженных сил.