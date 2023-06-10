Президент Чехии почтил память жителей уничтоженной нацистами деревни Лидице

В траурной церемонии также приняли участие представители парламента и правительства республики, церковные иерархи, ветераны, лидеры политических партий и общественных организаций, иностранные дипломаты

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел возглавил траурную церемонию у памятника жертвам нацизма на месте уничтоженной гитлеровцами 81 год назад чешской деревни Лидице, находившейся в 20 км северо-западнее Праги. Об этом сообщает пресс-служба Пражского града.

Также участие в церемонии приняли представители парламента и правительства республики, церковные иерархи, ветераны, лидеры политических партий и общественных организаций, иностранные дипломаты. Организаторы сообщили, что из-за событий на Украине второй год подряд приглашения не были направлены представителям РФ и Белоруссии.

Деревня Лидице была уничтожена нацистами 10 июня 1942 года. Этот варварский акт стал ответом на совершенное бойцами Сопротивления 27 мая 1942 года успешное покушение на имперского протектора Богемии и Моравии (так называлась оккупированная Третьим рейхом Чехия), одного из высших чинов СС Рейнхарда Гейдриха. В результате на месте были расстреляны 173 мужчины, всего же погибли 340 из 500 жителей Лидице, причем многие - в газовых камерах и концлагерях. Сама деревня была сожжена дотла. Возрождение деревни Лидице после окончания Второй мировой войны на новом месте стало символом победы человечества над нацизмом.