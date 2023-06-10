Орбан выразил поддержку Трампу, которого ожидает еще один судебный процесс в США

Премьер-министр Венгрии назвал борьбу бывшего американского лидера "борьбой за правое дело"

БУДАПЕШТ, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу выразил поддержку бывшему президенту США Дональду Трампу, которому предстоит судебный процесс в связи с обвинениями в ненадлежащем обращении с секретными документами.

"Ваша борьба - это борьба за правое дело. Не сдавайтесь, Дональд Трамп!" - написал глава венгерского правительства в Twitter.

В пятницу власти США выдвинули против Трампа обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президент заявил о своей невиновности и напомнил, что в доме действующего главы государства Джо Байдена ранее тоже были найдены секретные документы. Трамп должен появиться в суде 13 июня. Он станет первым в истории США бывшим президентом, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры.

Против Трампа в США возбуждено еще одно уголовное дело. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. По версии следствия, адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не распространяла информацию о связи с Трампом в 2006 году. Расходы были компенсированы адвокату за счет компании Trump Organization, для чего понадобился подлог, считает следствие.

В связи с этим Орбан в начале апреля также выражал Трампу поддержку, оказавшись одним из немногих, если не единственным мировым лидером, сделавшим это публично.

Венгерский премьер давно симпатизирует экс-президенту США и открыто желал ему успехов во время последних американских выборов. Из-за этого у Орбана сложились напряженные отношения с администрацией Байдена. В декабре 2021 года он оказался единственным из лидеров стран Евросоюза, которого не пригласили на виртуальный "Саммит за демократию", организованный США. В этом году Орбан вновь не попал в число приглашенных на это мероприятие, проходившее 29-30 марта. Соединенным Штатам не нравится самостоятельная позиция венгерского руководства по некоторым международным вопросам, в том числе по Украине, а Будапешт обвиняет Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела и поддержке политической оппозиции.